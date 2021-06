Hublot scende in campo con gli Europei e prepara le novità per l’estate 2021

2' di lettura

Con la partita inaugurale tra Italia e Turchia, in programma a Roma il prossimo 11 giugno, cominceranno gli attesi Europei di calcio. Come orologio ufficiale ci sarà Hublot, brand del gruppo Lvmh ormai da anni legato a questo sport. «Abbiamo cominciato nel 2008 con gli Europei di Austria e Svizzera e poi abbiamo proseguito - spiega Ricardo Guadalupe, ceo del marchio svizzero - anche con i Mondiali, torneo in cui confermo che saremo presenti anche l’anno prossimo in Qatar».

Per Hublot il calcio è un asset che permette di generare una grande visibilità sul brand. Soprattutto dal 2014, quando, come ricorda Guadalupe «abbiamo realizzato il tabellone usato dal quarto uomo del team arbitrale per i cambi dei giocatori a forma di orologio. Questo ci ha permesso di creare un collegamento immediato tra marchio e prodotto. Possiamo dire che grazie al calcio molte più persone nel mondo ci conoscono».

Grande audience, quindi, e condivisione di momenti indimenticabili: «Quando si è spettatori delle partite delle nazionali più importanti del mondo in questi tornei, si è parte di un momento storico».

Intanto la maison ha lanciato il Big Bang e Uefa Euro 2020, versione dedicata agli Europei del suo smartwatch di lusso (mille esemplari) che sarà indossata dagli arbitri durante i match degli Europei. Inoltre, da metà maggio sono stati rilasciati una serie di podcast sul legame tra personaggi vincenti e valori universali come amore e lealtà, raccontati da alcuni dei più rappresentativi friend of the brand di Hublot: Pelé, Jose Mourinho, Usain Bolt, Didier Deschamps, Gareth Southgate e Kylian Mbappé.

«Non volevamo fare qualcosa che fosse solo legato al gioco. Abbiamo bisogno di messaggi positivi, soprattutto in questo momento di pandemia». Per quanto riguarda gli altri focus, Guadalupe conferma che accelererà nelle partnership con gli artisti, viste le performance dei modelli presentati finora, come ad esempio il Classic Fusion Takashi Murakami All Black – «che è stato un successo incredibile» sottolinea anticipando che ci saranno lanci specifici per l'estate come il Big Bang Summer e un altro Big Bang Sorai che supporta l'omonima organizzazione impegnata nella protezione dei rinoceronti in Africa.