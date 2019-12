Hublot svela il Classic Fusion, girandola di effetti ottici sul quadrante L’orologio è il risultato dell’ultima collaborazione tra la maison svizzera e l’artista franco venezuelano Carlos Cruz-Diez di Paco Guarnaccia

Svelato a Miami il nuovo orologio Classic Fusion Cruz-Diez di Hublot. È l’ultimo lavoro che la casa svizzera (del gruppo Lvmh) ha realizzato insieme a Carlos Cruz-Diez, artista franco-venezuelano scomparso il 27 luglio scorso e punto di riferimento dell’arte cinetica, che si esprime attraverso il movimento e che è diventata una corrente riconosciuta ufficialmente nel 1955, anno in cui la Galerie Denise René di Parigi ospitò la mostra Le Mouvement.

La particolarità del nuovo modello - presentato alla galleria Espace

Expression - è il quadrante che è stato studiato dall’artista in modo da essere su due livelli: la lancetta delle ore si trova nel primo, quella dei minuti è posizionata nel secondo. Le lancette girano e azionano anche due dischi trasparenti con linee nere stampate. La rotazione dei due dischi crea, infine, degli effetti ottici sempre diversi sul quadrante stesso. Unico nel suo genere, il Classic Fusion Cruz-Diez è un modello in edizione limitata realizzato con una cassa in tre materiali e in due dimensioni diverse (45 mm o 38 mm di diametro): della versione in titanio sono disponibili rispettivamente 100 e 25 pezzi, di quella in King Gold 30 e 20, di quelle in ceramica 100 e 25.

«È con grande emozione che sveliamo questo progetto. Dalla nostra prima collaborazione nel 2015 con Carlos Cruz-Diez, questo è il punto di arrivo del lavoro insieme e un tributo alla sua opera - ha detto Ricardo Guadalupe, ceo di Hublot, a margine della serata dedicata alla presentazione dell’orologio e alla presenza della famiglia dell’artista –. L’arte cinetica è una forma d’arte rivoluzionaria che pone la percezione dello spettatore al centro dell’opera stessa, per metterne in discussione lo scopo e lo stato. Abbiamo creato insieme un’opera d’arte funzionale che può essere indossata al polso». Sul fondello dell’orologio si trova la firma di Cruz-Diez.