Hughes, ex co-fondatore Facebook, lancia un nuovo fondo anti-monopoli

Ha apostrofato questi critici come fautori di “precedenti pericolosi”. Zuckerberg ha citato da Martin Luther King al Primo Emendamento della Costituzione per sostenere la sua tesi, sollevando lo spettro della Cina quale modello censorio da evitare.

La sua società, in realtà, ènella bufera per la diffusione di informazioni false e manipolate, in particolare nelle campagne politiche e elettorali. E per violazioni della privacy nella gestione dei dati personali. Questa diffusione e queste violazioni, secondo i critici, sarebbero volute, frutto di inadeguata supervisione e carenza di responsabilità, parte di un modello di business basato sulla “vendita” degli utenti agli inserzionisti.

Tentativi di diversificare in futuro il business da parte di Fb sono in corso, ma appaiono al momento in difficoltà: il lancio di una criptocurrency battezzata Libra è in crisi sotto la pressione di preoccupate autorità di regolamentazione e della fuga dei grandi partner finanziari inizialmente arruolati.

Il nuovo fondo anti-monopoli di Hughes fa parte di un nuovo clima di scetticismo, tra i politici e l’opinione pubblica, sui social media e il tech. Deve ancora annunciare le prime iniziative a ricevere la sua benedizione, ma ha precisato che investirà in attività di ricerca sia in corso che nuove e in quelle che definisce come azioni legate alle preoccupazioni sull’eccessiva influenza di aziende sul mercato. Se uno dei focus sarà l’hi-tech, dove sono oggi in atto anche inchieste da parte di autorità federali e locali oltre che del Congresso, questo non sarà l’unico obiettivo.

Sotto i riflettori finiranno anche comparti tradizionali. Hughes aveva lasciato Facebook per lavorare alla campagna di Barack Obama nel 2008 e dal 2012 ha venduto tutta la partecipazione nella sua ex società e non possiede più quote in alcun gruppo di social media.