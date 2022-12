Hugo Boss corre a Francoforte, Deutsche Bank alza la raccomandazione a buy

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Hugo Boss brilla alla Borsa di Francoforte, grazie alla decisione di Deutsche Bank Research di alzare la raccomandazione e il prezzo obiettivo sulla società. Il titolo della casa di moda tedesca è al top dell’indice Stoxx Europe 600, mentre l’indice Dax è in flessione, come il resto delle Borse europee. DB Research ha aggiornato il giudizio sulle azioni Hugo Boss dal precedente hold a buy, alzando l’obiettivo di prezzo da 56 a 60 euro.

La situazione in alcuni dei mercati di vendita del gruppo di moda è ora «più rilassata», scrivono gli analisti della banca tedesca e il potenziale di recupero delle vendite è maggiore rispetto ad altre società di moda e beni di lusso. A novembre, Hugo Boss ha reso noto di avere concluso il terzo trimestre con vendite per 933 milioni di euro, in crescita del 24% sullo scorso anno e del 27% sul 2019 (al netto dei fattori valutari), un Ebit di 92 milioni (+8%) e un utile netto di 60 milioni (+12%) e ha alzato le previsioni per l’esercizio. Il gruppo prevede per il 2022 un aumento del fatturato del 25-30% rispetto al 2021 a 3,5-3,6 miliardi di euro (da +20/25%), con un Ebit tra 310-330 milioni (da 285-310 milioni) e un utile netto di 190-210 milioni (da 170-200 milioni).