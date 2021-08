Hugo Boss punta a raddoppiare i ricavi a 4 miliardi entro il 2025

Quattro: ribilanciare l’omnicanalità

Distribuzione omnicanale: il mantra di ogni azienda. Di ogni settore ma in particolare della moda, Hugo Boss non fa eccezione. Grieder ha spiegato di voler aumentare i ricavi digitali a oltre 1 miliardo entro il 2025, potenziando tutti i “punti di contatto digitali”, dal sito ufficiale (www.hugoboss.com) alle attività dei partner online, inclusi i player digitali puri, le piattaforme di e-commerce ma anche i negozi fisici, che avranno sempre di più strumenti digitali a disposizione del personale di vendita e dei clienti. I negozi fisici resteranno peraltro strategici: l’obiettivo per i ricavi retail “puro” è di 2 miliardi entro il 2025, grazie a un aumento della produttività del 3% annuo e a un’ulteriore ottimizzazione e aggiornamento della rete globale di negozi. Circa l’80% dei monomarca dovrebbe essere rinnovato già nei prossimi tre anni, con investimenti complessivi nel retail fisico mirati a un totale di circa 500 milioni per il periodo fino al 2025.

Cinque: organizzare la crescita

Per raggiungere l’obiettivo dei ricavi, sarà importante il bilanciamento geografico: in Asia-Pacifico, i ricavi sono destinati a crescere a un tasso di crescita annuale (Cagr) a doppia cifra ma di poco superiore al 10%, per portare la quota di fatturato della regione a oltre il 20%. La Cina continentale continuerà a essere di particolare importanza, ma il focus sarà anche sull’Europa, dove si prevede che le vendite crescano a un Cagr di una cifra. «Mercati chiave come Germania, Regno Unito e Francia sono tutti destinati a contribuire fortemente alla crescita liberando il loro pieno potenziale nel retail e nel wholesale». Nelle Americhe, si prevede che i ricavi crescano a un Cagr medio a una cifra fino al 2025. Tra le misure a sostegno della crescita in ogni mercato, l’azienda continuerà ad accorciare i tempi di consegna, aumenterà la flessibilità nella produzione e nella logistica, oltre a spingere la digitalizzazione per aumentare ulteriormente l’efficienza e la flessibilità complessive della catena di approvvigionamento. Entro il 2025, l’azienda mira a creare più del 90% dei suoi prodotti digitalmente, mentre lavora anche per ridurre i tempi di consegna end-to-end di circa il 30%.

La sostenibilità ambientale

Last but not least, gli ambiziosi obiettivi di sostenibilità, che includono la neutralità climatica all’interno della propria area di responsabilità da parte e lungo l’intera catena del valore entro il 2045. Inoltre ci sarà una particolare enfasi sulla creazione di un modello di business circolare end-to-end.

Redditività e parametri finanziari

Per raddoppiare le vendite a 4 miliardi entro il 2025, è previsto un Cagr del 16% prendendo il 2020 come anno base e del 6% rispetto al livello pre-pandemia del 2019. Fino al 2025, il margine lordo è previsto a un livello compreso tra il 60% e il 62%, mentre per l’ebit si punta a circa il 12% entro il 2025, che si tradurrà in un tasso Cagr dello stesso ebit del 6% tra il 2019 e il 2025. I miglioramenti del capitale circolante netto commerciale e l’uso intelligente ed efficiente delle spese in conto capitale forniranno ulteriore supporto allo sviluppo del flusso di cassa gratuito . La maggior parte del free cash flow cumulato – circa 2 miliardi di euro fino al 2025 – sarà reinvestita nella società o distribuita agli azionisti attraverso il pagamento regolare dei dividendi. Il payout ratio della società fino al 2025 sarà compreso tra il 30% e il 50% dell’utile netto attribuibile agli azionisti.