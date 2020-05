Hugo Boss sotto pressione in Borsa dopo conti del trimestre

(REUTERS)

Hugo Boss in netto ribasso di oltre 5 punti percentuali alla Borsa di Francoforte, dopo la diffusione dei conti in rosso dei primi tre mesi del 2020, colpiti dalla pandemia da coronavirus. I vertici del gruppo di moda hanno inoltre già indicato che il secondo trimestre sarà ancora più difficile e hanno dunque avviato un programma di riduzione dei costi da 600 milioni di euro, oltre ad avere ridotto di un terzo il budget degli investimenti per il 2020.

Il 2020 sarà un anno di transizione

Gli analisti di Citi hanno raccomandato prudenza sulle azioni di Hugo Boss (‘Neutral’), spiegando che per adesso «fanno fatica a vedere motivi di attrazione nel titolo, come caso di investimento, dal momento che la società si appresta a vivere il 2020 come un nuovo anno di transizione, dopo tre esercizi di bilancio che hanno visto una compressione dei margini». Secondo gli esperti della banca d’affari Usa i target contenuti nel piano di rilancio presentato nel novembre 2018 dovranno essere rivisti. E probabilmente questo avverrà quando arriverà un nuovo ceo, considerando che Mark Langer dovrebbe lasciare il gruppo a fine settembre, hanno scritto nel report pubblicato oggi. Gli analisti hanno ricordato che le azioni di Hugo Boss hanno già accusato una performance peggiore rispetto a quella del settore del lusso nel 2018 e nel 2019: le azioni di Hugo Boss nell’ultimo anno hanno perso quasi il 50% del proprio valore, contro un calo del comparto del lusso del 20%, a dispetto del supporto degli acquisti da parte della famiglia Marzotto e anche a dispetto della bassa esposizione alla Grande Cina, ossia di una minore esposizione alle proteste di Hong Kong e agli iniziali danni del coronavirus, che si sono fatti subito sentire in Cina. Nonostante ciò, il rapporto prezzo utili si attesta il 20% al di sotto dei livelli dell’anno scorso e il 24% sotto quelli del 2018.

Per Citi deludenti i margini dei primi tre mesi

Citi giudica deludenti i conti dei primi tre mesi, puntando l’indice soprattutto sull’andamento dell’ebit: mentre il mercato si attendeva una perdita operativa di circa 8 milioni (la banca aveva addirittura aveva previsto un profitto), la società ha accusato un rosso di 14 milioni (contro 54 milioni di profitti l’anno scorso). Le vendite sono invece risultate abbastanza in linea (pari a 555 milioni, il 3% superiori al consensus). «Come era atteso – hanno commentato ancora gli analisti – il management non ha fornito indicazioni sui conti del 2020 e ha inoltre indicato che le vendite e il risultato netto del secondo trimestre crolleranno del 50%». Dato, anche quest’ultimo, abbastanza in linea con il consensus (-46% il calo per il consensus e -53% per Citi).

Riprsa della domanda dal terzo trimestre

I vertici della casa di moda hanno espresso fiducia su una ripresa della domanda a partire dal terzo trimestre, anche se la società ha sottolineato che nel mese di aprile la domanda nella Grande Cina è migliorata rispetto ai primi tre mesi, ma comunque è rimasta il 15-20% al di sotto del livelli dell’anno scorso. E’ invece andato bene il business online, vantando una crescita del 100% nel mese di aprile e del 39% nel primo trimestre. Pesa però solamente il 5% sulle vendite del gruppo. «Ci aspettiamo che il consensus sulle vendite dell’intero anno (adesso pari a 2,42 miliardi, giù del 16%) sarà ridotto ancora fino al 5%, così come quelle sull’ebit (adesso pari a un calo del 4%)», hanno commentato ancora gli esperti della banca Usa. La società oggi ha inoltre annunciato che i debiti del gruppo a fine marzo si sono attestati a 1,2 miliardi in progresso del 5%, mentre la liquidità era di 102 milioni, con linee di credito per 450 milioni utilizzate al 30%

(Il Sole 24 Ore Radiocor)