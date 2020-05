Human Horizons HiPhi 1, dal 2012 la prima auto intelligente con tecnologia 5G-V2x Nel 2021 arriverà la nuova Human Horizons HiPhi 1, la prima vettura intelligente di produzione con una rete di comunicazione 5G-V2x di Simonluca Pini

Human Horizons e China Telecom lavoreranno insieme nella ricerca e implementazione della tecnologia 5G per auto, trasporti e città intelligenti. Il marchio cinese introdurrà nel suv elettrico HiPhi 1 una “rete neurale” composta da 4 controller “super brain” e 6 microprocessori collegati da una rete Ethernet 1G che fornisce una velocità di comunicazione superiore rispetto alle reti Can tradizionali.

Il veicolo sarà in grado di analizzare enormi quantità di informazioni e prendere decisioni utilizzando il cloud computing con un potente motore di analisi dei dati. HiPhi 1 avrà capacità di connessione tra auto, strade e città grazie a più di cinquecento sensori e sarà̀ la prima vettura intelligente di produzione con una rete di comunicazione 5G-V2x.

La vettura adotterà inoltre la prima Human Oriented Architecture al mondo con capacità di autoapprendimento e adattamento per migliorare l'esperienza dell'utente. HiPhi 1 dovrebbe entrare in produzione entro la fine dell'anno, con le prime consegne previste in Cina per il 2021.