Humangest: dove le imprese incontrano i talenti

Scoprire e valorizzare i talenti, prendersene cura, favorirne l'incontro con le aziende: è questa la mission che Humangest – l'Agenzia per il Lavoro del Gruppo SGB – porta avanti da quasi vent'anni, al fine di realizzare un match perfetto tra le qualità e le aspirazioni di chi cerca lavoro e le esigenze specifiche di chi lo offre.



In un momento storico complesso, che vede il settore del lavoro tra quelli maggiormente influenzati dalle evoluzioni della tecnologia e del digitale, una strategia vincente di ricerca e gestione delle risorse umane non deve solo allinearsi ai bisogni attuali delle imprese, ma anche basarsi sulla capacità di intercettare le dinamiche dei mutamenti in atto.



Nell'ottica di una cultura del lavoro sempre più flessibile e orientata al giusto equilibrio tra obiettivi professionali e personali, il punto di forza di Humangest è – da un lato – la capacità di mettere al centro le persone, ciascuna con le proprie abilità e competenze, nonché la determinazione necessaria per stare al passo con il cambiamento e farne parte; dall'altro, analizzare e anticipare i trend del mercato, in modo da assicurare competitività alle aziende clienti. Così, nella ricerca costante di affidabilità ed efficienza, sia le persone che le aziende trovano in Humangest un punto di riferimento per favorire la collocazione del candidato giusto al posto giusto.



Con un network di oltre 90 filiali in Italia e in Europa e un approccio di consulenza tailor-made, l'ampia gamma di servizi HR offerti da Humangest include la ricerca e selezione del personale, l'attuazione delle misure di politiche attive del lavoro, la formazione e ricollocazione professionale, il reclutamento e la mobilità a livello internazionale. La società dispone di un database interno con oltre due milioni di profili, ha guadagnato già la fiducia di più di 2.000 aziende clienti e inserisce circa 10.000 persone al mese nel mondo del lavoro, con contratti a tempo determinato e indeterminato.

Il punto di forza dei suoi servizi di ricerca e selezione – che siano in somministrazione o permanent – è la prossimità fisica ai clienti e l'attenzione dedicata a ciascun processo di inserimento lavorativo. Oltre al network capillare di filiali sull'intero territorio nazionale – ossia il primo punto di contatto con i candidati – Humangest fornisce, infatti, alle aziende partner la possibilità di avvalersi di un consulente HR dedicato: un recruiter specializzato, costantemente al servizio del cliente, che segue l'intero processo di selezione attraverso una metodologia di ricerca su misura.



La massima cura dedicata alla Talent Acquisition, e quindi alle procedure di assessment, screening, valutazione, testing e selezione delle candidature, si può sommare ad un'ampia offerta formativa che consente di avviare al lavoro i candidati, così come di riqualificare e professionalizzare gli occupati.



Humangest, inoltre, è al fianco delle aziende per predisporre piani interni di crescita e carriera dei propri talenti: programmi di attività in aula, on-the-job, digitali ed esperienziali che perseguono l'obiettivo di potenziare hard&soft skills delle risorse coinvolte, migliorare il clima sul posto di lavoro e l'efficacia della collaborazione nei team.

Dai percorsi di formazione pre-assuntiva alla fase di on-boarding, dal training on-the-job – sia individuale che di team – alla formazione tecnica e manageriale, è così che Humangest continua a prendersi cura dei talenti, anche dopo la finalizzazione del processo di assunzione.



Garantire l'attenzione e la qualità dei servizi ad ogni step della costruzione di un rapporto – prima umano che lavorativo – tra azienda e candidato è il perno attorno al quale ruota l'esperienza pluriennale di Humangest, che continua a crescere insieme ai suoi partner e clienti con passione, generando fiducia.