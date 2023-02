Humanitas, il primo podcast che guida e informa i pazienti oncologici

«La diagnosi di tumore proietta le persone in un universo sconosciuto che, fino a quel momento, consideravano lontano da sé. E questo può generare preoccupazione - sottolinea Rita De Sanctis, oncologa di Humanitas Cancer Center - All’interno di un ciclo di chemioterapia, ad esempio, ogni seduta è un momento a sé. Può capitare di non poter procedere con l’infusione perché i valori degli esami del sangue quel giorno non lo consentono. Conoscere in anticipo queste informazioni scientifiche e mediche può essere di aiuto per affrontare più serenamente il percorso».

«Quando una persona riceve una diagnosi di tumore non si imbatte solo in una quotidianità nuova, in una serie di procedure nuove, ma anche in un insieme di parole nuove che spesso hanno a che fare con il lessico medico scientifico che può risultare difficile, minaccioso o oscuro -, osserva lo scrittore Paolo Giordano, responsabile della cura editoriale del podcast - Sappiamo - continua - quanto il fatto che i pazienti siano consapevoli di quello che attraversano, e che possano partecipare al percorso di cura, sia importante. Molte volte succede che tutti noi pazienti ci rivolgiamo a internet cercando delle informazioni, con risultati spesso più controproducenti che altro».

“La voce della cura” nasce proprio «con lo scopo di colmare alcuni di questi dubbi e vuoti». «Una voce che, letteralmente, parla all’orecchio delle persone che trascorrono la loro giornata in Humanitas, prendendosi il tempo di spiegare cosa stanno attraversando passo dopo passo. Non intende ovviamente sostituirsi a nessuna delle figure essenziali e professionali che si incontrano in ospedale - precisa Giordano - ma aggiungere un piccolo supporto, una voce amica e di accompagnamento, che possa illuminare un po’ di più questo nuovo e strano percorso».