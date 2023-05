Hunting corre a Londra, alza la guidance grazie a commessa record in India

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Il rialzo della guidance grazie a un'importante commessa in India ha messo le ali a Hunting alla Borsa di Londra. Hunting ha annunciato che la controllata nell’area Asia-Pacifico ha ottenuto un’importante commessa di prodotti tubolari per il settore petrolifero da Cairn Oil & Gas Vedanta per le sue attività nel Rajasthan, in India. L’ordine, del valore di 91 milioni di dollari, è il maggiore mai avuto dal gruppo per questi prodotti, riguarda un centinaio di pozzi di estrazione su tre anni e porta il portafoglio delle commesse a circa 575 milioni di dollari, «il che rappresenta un rilevante incremento rispetto allo scorso anno», precisa la società.

Basandosi sui tempi delle prime consegne previste dal contratto, Hunting prevede che l’Ebitda per il 2023 si situerà tra 92 e 94 milioni di dollari, «con un ulteriore incremento rispetto alla guidance indicata a marzo in occasione dei risultati 2022» e con un balzo di almeno il 77% rispetto ai 52 milioni di sterline del 2022. Il ceo del gruppo, Jim Johnson, ha anche precisato che “l’attività sul mercato Usa resta stabile e con gli ordinativi ricevuti da Cina, Guyana, Brasile e ora dall’India, Hunting continua ad avere un forte profilo di crescita”. Fondato nel 1874 da Charles Hunting, il gruppo conta tuttora la famiglia dei fondatori nell’azionariato.