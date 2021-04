Huracán GT3 Evo, prodotte 400 unità della Lamborghini da corsa

1' di lettura

Lamborghini festeggia la Huracán da corsa n. 400 prodotta nello stabilimento di Sant’Agata Bolognese, dove dal 1963 sono assemblate tutte le Lamborghini, sia le stradali che da competizione.

Dal 2014 la Huracán ha sostituito la Gallardo

La prima Huracán Super Trofeo era stata presentata nel lontano 2014 con l'obiettivo di sostituire nelle corse la Gallardo in particolare nel campionato monomarca Lamborghini che si correva allora sia in America che Asia, oltre che in Europa e nel Medio Oriente. L’anno successivo, invece, debuttava la Huracán GT3, la vettura che segnò l’ingresso ufficiale della Squadra corse del brand di Sant'Agata Bolognese nelle competizioni riservate alla categoria delle GT.

L’anno scorso 24 i team Lambo in 15 campionati

In sei stagioni la Huracán GT3 e la sua erede, GT3 Evo, hanno vinto quasi 100 gare, tra cui tre edizioni consecutive della 24 Ore di Daytona e due della 12 Ore di Sebring, conquistando la nota tripla corona del GT World Challenge Europe nel 2019. Nel 2020 le Huracán GT3 erano in gara con 24 team in 15 diversi campionati sia nazionali che internazionali e hanno percorso più di 20.000 km complessivamente grazie agli 88 piloti che l'hanno portata in gara.