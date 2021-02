Hurdust, l’autobus che viaggiando cattura le polveri sottili: test ad Ancona e Jesi Filtri posizionati sul tetto raccolgono Pm 10 e Pm 2.5: il sistema è capace di filtrare 486mila litri di aria all’ora di Michele Romano

3' di lettura

Si chiama Hurdust e, nella sua apparente semplicità, è un dispositivo di ultima generazione che contribuisce a contrastare l’inquinamento atmosferico delle città utilizzando gli autobus in movimento. Ancona e Jesi sono le prime in Italia a sperimentare il progetto ispirato da Conerobus, la società di trasporto pubblico della provincia di Ancona.

«Abbiamo una lunga tradizione legata al sistema di trasporto pubblico e da tempo andiamo verso soluzioni ecocompatibili – sottolinea la sindaca di Ancona, Valeria Mancinelli -: bus a metano prima, sistema filoviario e bus elettrici che potenzieremo nei prossimi anni con un investimento di 20 milioni di euro. Questa operazione si inserisce in questa attenzione: sperimentare e implementare sul trasporto pubblico locale strumenti e sistemi per una città sempre più sostenibile».

Sul tetto dei primi 4 autobus, che percorreranno ciascuno una zona predefinita per tipologia (urbana, extraurbana, industriale), pur cambiando percorso, è stato posizionato un cassonetto in alluminio che contiene due gruppi di due filtri indipendenti, ciascuno per la raccolta delle Pm10 e delle finissime Pm 2.5: il sistema è capace di filtrare 486 mila litri di aria all’ora e, considerando il funzionamento effettivo di ciascun mezzo per 12 ora al giorno, nei tre mesi di sperimentazione i quattro automezzi saranno in grado di passare al setaccio circa 4,2 miliardi di litri d’aria.

Quando i due filtri risulteranno pieni, verranno cambiati e le polveri sottili raccolte e smaltite. L’innovazione sta soprattutto nella disposizione dei sistemi e dei flussi d’aria, che rendono possibile il posizionamento del dispositivo sul bus senza interferire con il suo normale funzionamento; inoltre, sono in grado di sopportare pioggia, grandine e cicli di lavaggio senza diminuire l’efficacia del sistema.

L’intero progetto è stato battezzato «PurifyGo», purifica e vai, ed è stato sviluppato in 8 mesi e presentato alla Regione Marche, che lo ha finanziato nell’ambito di un fondo messo a disposizione dal ministero dell’Ambiente. Hurdust è stato realizzato da Ansaldo Trasporti, attraverso la controllata Ansaldobreda: è dotato di sensori per la memorizzazione dei principali parametri di funzionamento e di un sistema di trasmissione e interrogazione a distanza, che fa riferimento alla centrale operativa Agt Engineering di Roma e che avrà il compito di monitorare i dati e trasferirili per l’analisi all’Istituto di Scienze e Tecnologie per l’Energia e la Mobilità Sostenibili del CNR, guidato da Patrizio Massoli, che terrà conto delle aree percorse e si concentrerà anche sull’incrocio dei dati tra i due gruppi di filtri, per individuare il materiale più performante per catturare le polveri sottili.