Hyatt apre in Sardegna un hotel di lusso

La Sardegna è meta di investimenti nel mondo dell’ospitalità, un settore che in tempi di pandemia ha sofferto ma ha saputo anche rialzare la testa. Il mondo degli hotel vede infatti numerose transazioni e la ricerca da parte di investitori internazionali di occasioni di shopping (non a sconto) nel nostro Paese. Prima meta sono proprio le location che offrono resort immersi nella natura. Ultimo in ordine di tempo l’annuncio di Hyatt che apre il suo primo hotel in Sardegna, il 7Pines Resort Sardinia (Destination by Hyatt), la cui apertura è attesa per luglio 2022.

Si tratta di un albergo cinque stelle a BajaSardinia, su un promontorio di 15 ettari di macchia mediterranea sul mare, a due passi dalla Costa Smeralda.

Il 7Pines Resort Sardinia farà parte di Destination by Hyatt, uno dei marchi dell'offerta di lusso di Hyatt, brand con una collezione di hotel, resort e residenze indipendenti, ognuna con una propria speciale identità e un forte attaccamento allo spirito del luogo.

Hyatt si aggiunge così a importanti brand del lusso già presenti e a quelli in arrivo, come Delano e Rosewood.

Il resort, in posizione privilegiata di fronte alle isole dell'arcipelago di La Maddalena, sarà il primo affiliato Hyatt in Sardegna e il secondo Destination by Hyatt in Europa, dopo il 7Pines Resort Ibiza.