Hypercar / Bmw i8 l'antesignana di una tendenza

La i8 è stata fra le prime vetture sportive elettrificate ad arrivare sul mercato. A muovere la vettura ci pensa un motore termico di 1.500 cc da 231 cv che lavora insieme ad un elettrico da 131 cv. Il termico muove le ruote posteriori, mentre l'elettrico lavora su quelle anteriori rendendo di fatto la Bmw i8 una sportiva da 374 cv a trazione integrale. La velocità massima non è da supercar, perché limitata ai 250 kmh. Ma si può viaggiare per 37 km in elettrico alla velocità massima di 120 km e con la sola trazione anteriore. Prezzi da 150 mila euro per il coupè e da 166 mila euro la roadster.

