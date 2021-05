Hypercar / Maserati MC20 nel 2022 la supercar BEV

Non sarà disponibile prima del 2022, ma i primo numeri della versione completamente elettrica della supercar del Tridente hanno fatto subito drizzare le orecchie agli appassionati: in soli 2,8 secondi si toccano i 100 kmh e in 8,4 secondi i 200 all'ora. Numeri impressionanti se confrontati con la versione a benzina che impiega rispettivamente 2,9 secondi e 8,8 secondi. Per quanto riguarda la velocità massima, invece, a spuntarla è la MC20 a motore termico che, infatti, arriva a 325 kmh mentre l'elettrica si fermerà, si fa per dire, a 310 kmh. Si sa inoltre che la variante BEV riuscirà a percorrere fino a 380 km con un pieno di energia. Prezzo da definire.

