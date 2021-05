Hypercar / McLaren Artura ibrida plug-inda 680 cv

E' la prima brida plug-in prodotta in serie da brand inglese McLaren. La casa di Woking la definisce così Hph che sta High Performance Hybrid. Viene proposta quattro diverse configurazioni, Standard, Performance, TechLux e Vision. Si basa su un V6 3.0 turbo a benzina da 585 cv e 585 Nm con un motore elettrico da 95 cv integrato nel cambio automatico a doppia frizione otto marce. La Artura tocca i 100 kmh in 3 secondi e i 200 kmh in 8,3 secondi: la velocità è autolimitata a 330 kmh. Può anche percorrere fino a 30 km in modalità elettrica alla velocità massima di 130 kmh. Già ordinabile è in vendita un prezzo d'attacco che parte da circa 231 mila euro.

3/7 5/7 Menu