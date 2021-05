Hypercar / Mercedes-AMG One in soli 275 esemplari

Attesa per il debutto al prossimo Salone internazionale dell'auto di Monaco in programma in settembre, l'attesa hypercar Mercedes-AMG One sarà prodotta in soli 275 esemplari. Come la monoposto di Formula 1 la vettura sarà dotata della soluzione ibrida plug-in con il motore 1.600 cc V6 Turbo a benzina abbinato a 4 motori elettrici. Grazie alla potenza complessiva di circa 1.200 cv, la Mercedes-AMG One raggiungerà un velocità massima di oltre 350 kmh, offrirà una accelerando da 0 a 100 kmh in 2,5 secondi e coprirà lo spunto da 0 a 200 kmh in 6,0 secondi. Sarà in vendita ad un prezzo di 2,3 milioni di euro.

