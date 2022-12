Hypercar: quando l'auto è un gioiello, il parcheggio è un caveau

Ascolta la versione audio dell'articolo

Partiamo dall'acquisto di una Ferrari, il sogno di ogni appassionato di automobili. Ad esempio, una Ferrari 812 GTS, a listino circa 340mila euro, anche se, dal prezzo di base, spesso si arriva a superare con facilità i 500mila euro, in virtù degli optional montati. Questo è il primo investimento. Poi bisogna mettere in conto circa 10mila euro per la polizza assicurativa Rca, incendio e furto e Kasko, e la stessa cifra tra bollo e superbollo. Ferrari offre il programma 7-year Genuine Maintenance, grazie al quale è inclusa la manutenzione programmata per sette anni dall'acquisto. Il che significa tagliandi gratis per sette anni. A questo si aggiunge il programma Power15, che estende la copertura fino al 15esimo anno di vita.

Un'altra formula per guidare una supercar può essere il noleggio a lungo termine, dove ogni costo è compreso nel canone e spesso sono inclusi servizi come il cambio vettura in determinati periodi dell'anno. Per avere una fotografia più precisa dei costi, ci siamo rivolti a un noleggiatore con sede a Maranello a cui abbiamo chiesto una simulazione per la già citata Ferrari 812 GTS. «Partendo dall'esempio di un noleggio annuale - spiega Nicola Pedretti, fondatore di Motorsport Maranello - il canone è di circa 18mila euro al mese, senza anticipo. Optando per un noleggio triennale, il canone si riduce drasticamente, arrivando a circa 5.400 euro al mese a cui aggiungere però un anticipo di 60mila. Al termine dei tre anni si potrà riscattare la vettura a fronte del pagamento del 50 per cento dell'intero valore».

Ferrari 812 GTS. ©Ferrari S.P.A.

Oltre al mercato delle supercar di nuova immatricolazione, merita un'analisi più approfondita anche il mondo delle auto d'epoca da collezione. Negli ultimi anni si è registrata una vera e propria impennata nel numero di compravendite di vetture d'antan, con un aumento dei prezzi di acquisto esponenziale se confrontato a una decina di anni fa. È quindi importante non solo trovare l'auto più adatta alle proprie esigenze, ma anche aver ben chiari i costi da sostenere per godersi al meglio la propria “opera d'arte” su quattro ruote. Ne abbiamo parlato con Emanuele Collo, amministratore delegato di Kidston SA, società svizzera specializzata nella compravendita e nei restauri delle auto da collezione più importanti al mondo.

La leggendaria Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé. ©Mercedes-Benz Group AG

Oltre ad avere fra i suoi clienti ex campioni di Formula 1 e il gotha dell'imprenditoria internazionale, la società fondata da Simon Kidston ha seguito le fasi della compravendita dell'auto più costosa al mondo: la Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut, venduta a 135 milioni di euro. «Consideriamo i costi di gestione in Italia di una Lamborghini Miura P400S, quotata attualmente oltre un milione e 500mila euro. In aggiunta alla tradizionale assicurazione Rc, decisamente economica grazie alle agevolazioni per le auto storiche, bisogna prevedere circa 7.500 euro per polizza sul valore, mentre il bollo è azzerato in virtù degli oltre 30 anni di vita dell'auto. Per quanto riguarda la manutenzione, si varia da un tagliando completo al costo di circa 10mila euro, fino a interventi profondi in materia di meccanica, ciclistica e dinamica veicolo: in questo caso, si raggiungono cifre comprese tra i 70 e i 100mila euro». A questo si aggiungono normalmente anche i costi legati alla partecipazione a eventi esclusivi. «Recentemente abbiamo offerto ai nostri clienti la possibilità di guidare l'auto tra le affascinanti strade del Marocco, passando dal deserto a luoghi decisamente insoliti per una flotta di 15 Lamborghini di 50 anni. L'intero pacchetto, dal trasporto delle vetture alla logistica, all'ospitalità in hotel 5 stelle, è costato circa 20mila euro a partecipante».

Lamborghini Miura P400S (ex Little Tony). ©Lamborghini Polo Storico

Altra spesa da considerare è il parcheggio della vettura. Con auto-gioiello di questa importanza, ci si affida a veri e propri box caveau. «È essenziale non solo parcheggiare la vettura in luogo sicuro, ma affidarla a strutture in grado di occuparsi anche della movimentazione, evitando così di ritrovarsi con pneumatici ovalizzati o con batterie scariche a causa del tempo di inutilizzo», precisa Enrico Rondinelli, responsabile auto di Art Defender. «I costi partono da poco più di 5mila euro all'anno per deposito in area riservata con mantenitore di carica e arrivano fino a circa 6.500 euro con avviamento ogni 15/20 giorni e movimentazione interna e su strada per circa 20 chilometri». Ultima voce di spesa, fondamentale per spostare la propria hypercar in sicurezza, è il trasporto. Sempre più spesso auto da milioni di euro vengono fatte viaggiare in aereo in giro per il mondo, ad esempio per partecipare a gare storiche come la Mille Miglia. «Recentemente abbiamo trasportato due vetture storiche dal valore milionario dall'aeroporto di Dubai a quello di Malpensa», ci spiega Gianluca Ricci, amministratore delegato di Airworld Jet Services, società specializzata nel noleggio di aerei ed elicotteri. «Il costo del biglietto? 45mila euro ad auto».