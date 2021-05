Hypercar / Tesla Roadster, ma quando arriverà?

Annunciata come l'unica supercar ad offrire prestazioni da record per i 5 passeggeri a bordo, la nuova Tesla Roadster la sportiva elettrica era stata annunciata col tempo record di 1,9 secondi da 0 a 100 kmh, mentre la velocità massima a detta del costrutture doveva essere superiore ai 400 kmh. Il tutto grazie alla battaria da 200 kWh che prometteva anche un'autonomia di 1.000 km. Avrebbe dovuto essere già in vendita da un anno ad un prezzo di 200 mila dollari di base, ma non essendo una priorità per ammissione dello stessobrand californiano il lancio è stato spostato al 2022. Nel caso entro fine anno è previsto il lancio della versione definitiva.

6/7 Menu