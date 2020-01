Hyperloop sbarca in Italia: allo studio sei tratte per il treno super veloce

Il treno supersonico

Fondata nel 2013 da Bibop Gresta e altri partner, HyperloopTT conta un team globale di più di 800 ingegneri, creativi ed esperti in tecnologia suddivisi in 52 team multidisciplinari e con 50 partner tra aziende e università. Consede a Los Angeles, HyperloopTT ha uffici in Nord e Sud America, in Medio Oriente edEuropa.

Per l’Italia,​ Gresta e il nuovo team italiano​ sono già al lavoro su 6 progetti, a cui seguiranno altrettanti studi di fattibilità, da realizzare sul territorio italiano in tre regioni del Nord e tre del Sud Italia.

Hyperloop Italia​ avrà una sede istituzionale a Roma e una sede operativa a Milano.

I prossimi passi

In tutto il tempo che ha preceduto questo annuncio, spiega Bibop Gresta, «sono stati effettuati numerosi incontri con soggetti istituzionali, industriali e del mondo della ricerca, per garantire quel retroterra necessario, affinché si raccogliesse il consenso istituzionale, industriale e i capitali da mettere in campo per un progetto di tale dimensione.●Ci sono delle rotte già individuate - continua Grsta - per le quali è imminente l’avvio di studi di fattibilità funzionali allo sviluppo di progetti altamente tecnologici e innovativi, con condizioni territoriali e morfologiche che risultano favorevoli all'implementazione di Hyperloop».

«Attualmente - si legge in una nota della società - sono 6 le ipotesi di sviluppo Hyperloop per le quali si potranno realizzare dettagliati studi di fattibilità e che riguardano l'intero territorio della penisola, e verranno coinvolti partner di primissimo livello per costruire la filiera tecnologica e di ricerca».