La Hyundai Kona con 41.226 unità (– 4%) è un crossover compatto dalla forte personalità, in particolare il modello rinnovato in arrivo quest'anno. Lo stile è giocato sulle luci su più livelli inserite in ampi fascioni di plastica scura, sulle forme muscolose e sul bicolore della carrozzeria. Anche se l’auto è poco più lunga di un’utilitaria, l’interno è spazioso e offre un buon confort anche per i passeggeri posteriori. Discreta la qualità dei materiali, mentre sono ok le lavorazioni dei diversi elementi, la posizione di guida e la disposizione dei comandi. Discreta la capienza del baule, la cui soglia non è troppo alta per un crossover. Proposta a trazione anteriore o integrale, l'elettrica Hyundai è proposta in un'ampia gamma.

Consulta il nostro listino