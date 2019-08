Hyundai 45, il concept che anticipa l’offerta elettrica del brand coreano È il terzo teaser in vista delle novità annunciate al prossimo Salone di Francoforte di Corrado Canali

2' di lettura

Archiviata la settimana californiana, tutte le case automobilistiche si concentrano sul prossimo appuntamento in programma e cioè il Motor Show di Francoforte che aprirà i battenti al pubblico dopo le due giornate riservati ai media di tutto il mondo dal 12 al 22 settembre. A cominciare da Hyundai che ha svelato il terzo teaser in questo caso riferito al concept 45 che presenterà alla rassegna tedesca.

Non si sa molto dell'auto, ma il costruttore coreano ha confermato che si tratta di un modello elettrico che ha la funzione di “pietra miliare oltre che simbolica dei futuri progetti a batteria di Hyundai”.

In aggiunta pur ispirandosi ai primi modelli del brand che come noto sono datati agli anni '70, ha aggiunto che il concept di Francoforte offre un'evoluzione del linguaggio di design “Sensuous Sportiness” di Hyundai che ha come obiettivo quello di offrire di modelli di auto con un tasso maggiore di emotività. Per ora, tuttavia, del concept Hyundai si conosce soltanto la parte dietro che si caratterizza per uno spoiler montato sul portellone e di inediti dettagli verticali sul lunotto.

Più sotto, invece, si fa notare una barra luminosa a Led che introduce un'inedita grafica per la fanaleria posteriore. C'è, in aggiunta, anche un display imposizione inferiore che si illumina per mostrare il logo 45.

Per il momento la stessa Hyundai non ha ancora svelato delle immagini degli interni, ma la stessa casa coreana aveva in precedenza anticipato che il concept disponeva di un abitacolo che avrebbe dimostrato come i coreani stanno “ripensando la mobilità del futuro” in particolare con componenti personalizzabili, dal momento che alla Hyundai immaginano che “le auto di domani disporranno di spazi abitativi molto più personalizzati di oggi”.

Il concept, infine, sarà una delle tre novità anticipate con altrettanti teaser che Hyundai ha annunciato per il Salone dell'auto Francoforte: le altre due saranno la nuova citycar i10 oltre ad un'auto da corsa elettrificata a conferma della vocazione sportiva che anche nei prossimi anni sarà il fiore all'occhiello del brand coreano.