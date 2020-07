Hyundai annuncia l'avvio della produzione della i10 N Line La city car i10 è pronta a debuttare anche nella versione sportiva N Line da 100 cv di Giulia Paganoni

L'attesa è finita. Hyundai i10 N Line è entrata in produzione nello stabilimento Assan Otomotiv Sanayi di Smirne, in Turchia.La nuovissima i10 N Line è il quarto modello Hyundai ad essere equipaggiato con l'allestimento sportivo N Line, aggiungendosi a i30, i30 Fastback e Tucson. Ispirati alle auto “N” ad alte prestazioni di Hyundai, i modelli N Line si distinguono per il loro carattere sportivo, che si apprezza nel design esterno, così come in quello degli interni.

Look da vera sportiva

La nuova generazione di i10 nella versione N Line si distingue per il carattere sportivo del design dove dominano i contrasti tra superfici morbide e linee nette. I paraurti e la calandra, completamente riprogettati, le conferiscono un aspetto dinamico ispirato ad alcuni dei modelli ad alte prestazioni Hyundai. I cerchi in lega da 16 pollici con design dedicato e le luci diurne a Led sottolineano il carattere distintivo della versione e ne accentuano l'attitudine sportiva. Altri elementi di design esclusivi sono il logo N Line, la scritta i10 in rosso, come anche la piastra paramotore e il diffusore. Sarà possibile scegliere tra diversi colori per la carrozzeria, che potranno essere abbinati al tetto a contrasto.

Gli interni derivati dal motorsport

All'interno, la i10 N Line strizza l'occhio alle vetture da competizione attraverso il volante e il pomello del cambio marchiati N, come con le bocchette dell'aria contornate di rosso e la pedaliera in metallo. I sedili sportivi offrono maggior supporto per una precisione di guida orientata alle performance. Allo stesso tempo, la vettura non perde il suo stile giovane e pratico, e il comfort che la caratterizza.

Il motore: un tre cilindri da 100 cv

A darle brio nella guida ci pensa il powertrain turbo a tre cilindri da 1.0 litri, in grado di erogare fino a 100 cv e con una coppia massima di 172 Nm. Questo è abbinato a una cambio manuale a cinque rapporti. La nuova Hyundai i10 N Lina sarà disponibile a partire dal periodo estivo.