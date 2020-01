Hyundai avvia produzione in Europa di Kona elettrica. Vuole la leadership nelle emissioni zero Hyundai incrementa la produzione di Kona elettrica producendola anche nello stabilimento in Repubblica Ceca. L'obiettivo è di produrre oltre 80mila veicoli a zero emissione entro fine anno di Giulia Paganoni

2' di lettura

Arrivare a 80mila unità di veicoli zero emissioni targati Hyundai entro fine 2020 e diventarne il primo produttore in Europa.

Data la crescente domanda di veicoli a zero emissioni, il marchio coreano ha deciso di triplicare le unità disponibili di Kona elettrica per il mercato europeo. L'avvio della produzione di Repubblica Ceca è previsto per il mese di marzo.



Verso la leadership nei veicoli a zero emissioni

La decisione di produrre Kona elettrica in Europa mira a colmare un problema tecnico: ridurre i tempi di attesa dei clienti del vecchio continente. Infatti, nelle previsioni dei tecnici Hyundai del 2018, la domanda del suv elettrico non era così elevata come poi si è rivelata. E, avendo notato l'interesse e il potenziale dei veicoli elettrici sul mercato è stato necessario prendere questa decisione che vuole traghettare Hyundai verso la leadership nei veicoli a zero emissioni in Europa entro fine 2020.

Offerta varia e importante il mercato europeo

Nella gamma Hyundai sono presenti modelli con diverse soluzioni di powertrain, tra cui mild-hybrid da 48 Volt, Full Hybrid, Ibrido Plug-In, Elettrico pure, fino all'idrogeno. Per questo motivo, oltre alla vasta scelta, il costruttore coreano vuole ridurre i tempi di attesa per i clienti europei producendo Kona elettrica non solo nello stabilimento di Ulsan (Sud Corea) ma anche in quello in Repubblica Ceca. Ricordiamo anche che l'Europa è una regione strategica per il brand, dove nel 2019 ha venduto oltre 563mila unità, con un incremento del 3.8% rispetto al 2018. Infine, per rispondere meglio ai gusti e alle esigenze di tale mercato, il 75% dei veicoli della gamma sono progettati, sviluppati e costruiti proprio in Europa.