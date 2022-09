Hyundai Bayon è il suv più compatto del marchio coreano, grazie ad una lunghezza di 4,18 metri. Bayon è l’urban suv Hyundai progettato per l’Europa. Il modello presenta esterni compatti ed interni spaziosi e si distingue per l’ampio spazio di carico, una tecnologia di connettività avanzata e un'ampia gamma di funzioni intelligenti di sicurezza Hyundai SmartSense. È anche l’ultimo modello dotato di tecnologia Hyundai Mild Hybrid a 48V con cambio manuale intelligente (iMT) per garantire un maggior risparmio di carburante e una migliore efficienza. Prodotto nello stabilimento Hyundai di Izmit, in Turchia, Bayon è il modello più recente a rappresentare la filosofia di design “Sensuous Sportiness” di Hyundai. Nel dettaglio la versione scelta è la Hyundai Bayon 1.0 T-Gdi 48V iMT XLine, lunga 418 cm, larga 178 cm, alta 150 cm con un bagagliaio da 321 a 1.115 litri. Nella versione 1.0 T-Gdi 48V iMT XLine costa 22.450 euro con motorizzazione ibrida benzina di 998 cc (Euro 6d) capace di erogare una potenza massima di 74 kW/100 cavalli ed una coppia massima di 175 Nm a 1.500 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 40 litri. Le emissioni di CO2 sono di 125 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 10,7 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 183 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.170 kg.

Per saperne di più clicca sul nostro listino