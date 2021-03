Hyundai Bayon, debutta l'urban crossover che sfida Peugeot 2008 Il costruttore coreano punta sempre di più a coprire coi nuovi modelli in arrivo il maggior numero di settori. E' il caso della Bayon l'urban crossover progettato per l'Europa. di Corrado Canali

4' di lettura

Hyundai in una fase la più espansiva degli ultimi anni oltre al primo modello elettrico della nuova gamma Ioniq, lancia una vettura destinata specificatamente al mercato europeo dove i cosiddetti veicoli urban car sono in considerevole crescita. Lo fa con un modello la Bayon destinato a succedere alla ix20, non più in gamma la versione a ruote più alte dell'attuale i20. Naturalmente si tratta di un modello con ambizioni superiori rispetto al passato e che punterà in alto sia per l'offerta che si annuncia molto interessante, ma anche per dei prezzi non ancora comunicati, ma presumibilmente accessibili.



Lo stile della Nexo, i numeri della Kona



Lunga 4,18 metri e con un passo di 2,50 metri la Bayon ha dei numeri simili a quelli della Kona, ma deriva molte delle sue soluzioni anche dalla i20 tanto che sia la plancia che le porte anteriori sono praticamente le stesse. E non è male, visto che nella nuova generazione la i20 ha fatto un enorme salto in avanti sia in termini di guidabilità che di abitabilità, oltre che per le finiture e la tecnologia. La Bayon arriverà a metà 2021 e punterà a sfidare concorrenti fra i più richiesti del settore come la Ford Puma o la Peugeot 2008 oltre ad un altro modello molto atteso in arrivo nello stesso periodo, la Toyota Yaris Cross.



A benzina, ma anche mild hybrid a 48 volt



Soltanto a benzina, la Hyundai Bayon sarà disponibile con un quattro cilindri di 1.200 cc da 84 cv e un 1.000 cc turbo a tre cilindri da 100 cv o 120 cv anche abbinabile al cambio DCT robotizzato a doppia frizione e sette marce. Il più potente c'è solo in versione ibrida mild con tecnologia a 48 volt, optional sulla variante da 100 cv. Innovativo anche la trasmissione manuale: come sulla i20 la frizione è azionata non dal pedale sinistro che comunque resta, ma da un motorino a corrente. Tanto che in rilascio quando si è in velocità l'elettronica decide di eliminare il freno motore e lasciare che l'auto sfrutti meglio l'abbrivio.



Stile personale, ma molto audace al posteriore



Ispiratasi al suv ad idrogeno Nexo, il frontale della piccola Suv adotta come pure la Kona, dei gruppi ottici sottili fra cofano e paraurti che la fanno quasi sembrare un concept, per la larga fenditura inferiore che si allunga sotto il muso simulando una piastra paramotore e gli specchi retrovisori dalla forma molto particolare. La fiancata scolpita da forti intagli angolati e il terzo montante sono altrettanto originali. Ancora più complessa la parte posteriore segnata da un portellone che ha una forma davvero insolita, ma anche esaltata da un profilo luminoso fra i gruppi di luci che propongono la forma boomerang.



Soltanto nelle versioni ibride in Italia?



Nel nostro Paese potrebbero arrivare solo le ibride che rispetto alle normali perdono 90 litri di bagagliaio a causa dell'ingombro della batteria agli ioni di litio. Così, si passa da 411 a 321 litri. Molto pratica la possibilità di far scorrere la cappelliera in verticale contro lo schienale posteriore: il classico oggetto che non si sa dove mettere quando non si usa, qui ha trovato il suo posto. Come la i20 da cui deriva, la Hyundai Bayon ha un ricco e intuitivo sistema multimediale, comandato dallo schermo centrale tattile da 10,25 pollici con connettività anche senza fili e coi tradizionali sistemi sia di Apple CarPlay che di Android Auto oltre ai servizi Bluelink dell'ecosistema tipico del brand Hyundai.