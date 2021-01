Hyundai, boom in Borsa sull’ipotesi di una auto elettrica con Apple Apple ha detto che ci vorranno almeno cinque anni per introdurre un veicolo elettrico autonomo, secondo persone che hanno familiarità con i piani, il che significa che non ha fretta di decidere sui potenziali partner dell'industria automobilistica di Al.An.

Una potenziale intesa con Apple per la realizzazione della sua prima auto elettrica parzialmente o completamente ha reso la seconda famiglia più ricca della Corea del Sud ancora più ricca. Le azioni di Hyundai Motor sono volate fino al 25% a Seoul - il massimo dal 1988 - dopo che i media sudcoreani hanno detto che la casa automobilistica era in trattative con il gigante tecnologico statunitense. Hyundai ha inizialmente confermato prima di correggere il tiro: «Abbiamo ricevuto richieste di potenziale collaborazione da varie aziende per quanto riguarda lo sviluppo di veicoli elettrici autonomi. Non sono state prese decisioni poiché le discussioni sono nella fase iniziale». Il titolo ha poi ritracciato scendendo sotto il 20%.



Indipendentemente da ciò, l'aumento delle azioni ha incrementato la fortuna combinata del presidente del gruppo Hyundai Motor Euisun Chung e di suo padre, Mong-Koo, di quasi 2 miliardi di dollari, secondo l'indice Bloomberg Billionaires. Euisun, che succede a suo padre come presidente del gruppo in ottobre, ha spinto proprio sul versante delle tecnologie, compresi i veicoli elettrici e senza conducente, per trasformare la casa automobilistica in uno dei leader mondiali. Hyundai Motor spenderà più di 60 trilioni di won (55 miliardi di dollari) in quelle aree nei prossimi cinque anni e nel 2019 creerà una joint venture a guida autonoma da 4 miliardi di dollari con uno spinoff della General Motors.

Qualsiasi collaborazione con una grande azienda tecnologica potrebbe dare impulso a questa spinta. Apple ha detto che ci vorranno almeno cinque anni per introdurre un veicolo elettrico autonomo, secondo persone che hanno familiarità con i piani, il che significa che non ha fretta di decidere sui potenziali partner dell'industria automobilistica. Gli investitori hanno rivolto dempre più l’attenzione ai veicoli elettrici e ai loro fornitori, spinti in larga misura da un rally inarrestabile delle azioni del leader del settore Tesla.

Giovedì il fondatore e ceo di Tesla Elon Musk ha superato Jeff Bezos di Amazon nella classifica dei più ricchi del mondo, il Bloomberg Billionaires Index, con un patrimonio netto di 194,8 miliardi.Con il balzo delle azioni Hyundai Motor di venerdì, Euisun Chung vale ora 4,8 miliardi e la ricchezza di suo padre è salita a 7,4 miliardi. I due detengono direttamente circa l'8% di Hyundai Motor.