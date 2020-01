Hyundai al Ces 2020 immagina la città e la mobilità del futuro Sempre più automotive al Ces di Las Vegas, con Hyundai che presenta la sua visione di mobilità e città del domani di Giulia Paganoni

Hyundai è tra i marchi automobilistici protagonisti della rassegna sulla tecnologia che si svolge nel Nevada, dove ha presentato la sua visione della mobilità e delle città del futuro. Non solo trasporto su gomma ma anche in aria, è questa la nuova sfida per i colossi automotive.

Due concept per la mobilità aerea

Il colosso coreano ha tolto i veli sulla sua visione della mobilità di domani con il Personal Air Vehicle (Pav), un concept di veicolo per il trasporto aereo che s'inserisce all'interno dello scenario Urban Air Mobility (Uam), ecosistema e servizi che utilizzano questa tipologia di velivoli.

L'obiettivo dello sviluppo e conseguente utilizzo dello spazio aereo è volto ad alleggerire il traffico nelle strade, restituendo così tempo prezioso ai pendolari e alle persone in città.

A questo di affianca anche un altro veicolo: il Purpose Built Vehicle (Pbv), un prototipo fortemente personalizzabile, con opzioni di guida autonoma.

La creazione degli Hub come punti di aggregazione

Questi due dispositivi di mobilità intelligente si uniranno nell'Hub, che sarà situato nelle città del futuro e utilizzato come spazio per la comunità. Hub è inteso come punto di decollo e di atterraggio per i Pav, punto di arrivo/partenza per i Pbv, nonché come luogo di aggregazione per le attività della comunità.