Hyundai click to buy: le auto si acquistano completamente online Il marchio sud coreano ha lanciato la prima soluzione di e-commerce che digitalizza completamente l'esperienza di acquisto di Giulia Paganoni

Il marchio sud coreano ha lanciato la prima soluzione di e-commerce che digitalizza completamente l'esperienza di acquisto

1' di lettura

Anche l'auto si acquista online. L'Italia è il primo mercato scelto da Hyundai a presentare questa soluzione di e-commerce che rafforza l'integrazione online/offline.

Click to buy è l'inedita piattaforma digitale che consente, attraverso un percorso digitale di sei step, di concludere la chiusura del contratto di acquisto.

Loading...

La necessità di una forte presenza online

In un contesto sociale ed economico in forte cambiamento, Hyundai ha adottato la strategia di fornire ai clienti maggiori possibilità di contatto, ricordiamo i servizi online Service Booking, live chat e pronta consegna. In quest'ottica, click to buy rafforza la strategia di trasformazione digitale.

Come funziona click to buy

La piattaforma di e-commerce è accessibile da qualsiasi device e prevede un percorso composto da sei step: selezione del veicolo, configurazione, offerta, contratto, richiesta di finanziamento e ordine.

Sono quattro i pilastri fondamentali: la scelta, esplorare i diversi modelli e configurare la vettura; il valore, confrontare più proposte per identificare quella più adatta alle proprie esigenze; la convenienza, permettendo di gestire l'intera esperienza di acuito da qualsiasi luogo e momento; la trasparenza, indicando in maniera chiara i costi legati all'acquisto.