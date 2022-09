Hyundai conquista il podio al Rally Acropolis 2022

Ascolta la versione audio dell'articolo

Festa rimandata ancora per il giovane pilota finlandese Rovamperä che insieme al co-driver Halttunen sulla Toyota Yaris Rally1 non hanno trovato il feeling desiderato perdendo tempo prezioso arrivando addirittura fuori dalla top ten. Ad approfittare dei problemi è stato l’equipaggio Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe che ha guidato l’1-2-3 nell’ultima giornata di gara e Ott Tänak/Martin Järveoja e Dani Sordo/Cándido Carrera rispettivamente al secondo e terzo posto, assicurando un risultato memorabile per il team Hyundai.

Weekend positivo per tutti gli equipaggi Hyundai

Dopo la prestazione magistrale di sabato, in cui tutti e tre gli equipaggi di Hyundai Motorsport hanno ottenuto vittorie di speciali, la squadra ha fatto segnare altri tre tempi veloci nell’ultima mattinata di gara. Tänak (secondo nella classifica piloti) si è imposto nella prima prova di Eleftherohori (SS14/SS16, 16,90 km), prima che Neuville riaffermasse il suo vantaggio nella successiva prova di Elatia-Rengini (SS15, 11,26 km). L’estone si è poi piazzato in cima alla classifica dei tempi nella Power Stage, ottenendo cinque punti extra.

Dati i problemi avuti durante la gara, dapprima per aver aperto la strada ghiaiosa e poi per aver perso circa 15 minuti per aver danneggiato l’auto in un’uscita di strada, l’attenzione di Rovamperä si è focalizzata sulla Power Stage, dove ha cercato di spingere al massimo per portare a casa punti per la classifica piloti e “limitare i danni”. Il pilota finlandese è riuscito a stabilire il secondo tempo più veloce ottenendo quattro punti bonus. Tuttavia, la sua guida nella Power Stage gli assicura che sia ancora in testa al campionato piloti di 53 punti a tre round dalla fine.

Grande festa per Hyundai con la conquista del podio

La costanza di Neuville e Sordo nella Power Stage ha permesso alla squadra di conquistare l'intero podio per la prima volta nelle sue 107 partecipazioni al Campionato del mondo rally. Il belga ha chiuso in testa con un margine di 15 secondi, conquistando la sua prima vittoria del 2022 e la diciassettesima in totale per la squadra. Si tratta anche della prima volta che Hyundai Motorsport ottiene tre vittorie consecutive nel Wrc, le scorse due con Tänak in Finlandia e Belgio. Per il pilota estone era la sesta volta sul podio nella stagione. Questo risultato è molto importante per la classifica piloti perché gli permette di accorciare le distanze con il leader Ravamperä (Toyota).

Sordo, invece, ha optato per un approccio misurato alle fasi finali per consolidare il suo podio (il suo terzo risultato di fila in questa stagione dopo Portogallo e Sardegna) e per ottenere una “top tre” tutta Hyundai. La costanza del pilota spagnolo gli ha permesso di salire sul podio nelle sue ultime cinque uscite nel Wrc.