Hyundai e Kia, arriva la rivoluzione del motore elettrico dentro le ruote

Come risolvere il problema dello spazio occupato da motori e organi di trasmissione sulle auto elettriche? Una soluzione arriva da Hyundai e Kia, grazie all’Universal Wheel Drive System (Uni Wheel). Si tratta di sistema di trazione integrato che migliora notevolmente lo spazio disponibile all’interno di veicoli elettrici, spostando i componenti principali del sistema di trazione nello spazio libero all’interno delle ruote.

Uni Wheel auto elettriche

La tecnologia presentata dal gruppo coreano consente una configurazione a pianale piatto spostando il riduttore all’interno delle ruote, posizionando un motore compatto vicino a ciascuna di esse e riducendo al minimo la lunghezza degli alberi di trasmissione. Tradotto? Fino a quattro motori elettrici posizionati vicini alla ruote. In questo modo si libera uno spazio interno significativamente maggiore rispetto a quello ottenuto attraverso i sistemi di trasmissione convenzionali, consentendo di realizzare dispositivi di mobilità di nuova generazione ottimizzati per diverse applicazioni, come i Purpose Built Vehicles (PBV). Hyundai e Kia hanno registrato otto brevetti relativi a Uni Wheel in Corea del Sud, Stati Uniti ed Europa. La tecnologia Uni Wheel, inoltre, può essere applicata a numerosi tipi di dispositivi di mobilità, come ad esempio sedie a rotelle, biciclette e robot per le consegne. A seconda dei requisiti, Uni Wheel può essere adattato per lavorare con ruote di dimensioni molto ridotte (da 4 pollici) a molto grandi (anche oltre i 25 pollic).

Come funziona

Uni Wheel sfrutta una configurazione di ingranaggi planetari composta da un ingranaggio centrale, quattro pignoni per parte collegati in serie ad esso e una corona dentata che circonda questa disposizione. La potenza generata dal motore viene trasmessa all’ingranaggio centrale, che a sua volta innesta i pignoni per far ruotare la corona, collegata alla ruota. I pignoni di Uni Wheel sono collegati tra loro per formare due bracci: questo meccanismo consente un movimento multi-asse per accomodare un’ampia gamma di articolazioni delle sospensioni. Un sistema di trasmissione convenzionale che utilizza un normale giunto continuo soffre di una riduzione dell’efficienza e della durabilità all’aumentare dell’inclinazione del semiasse quando si percorrono superfici accidentate e ondulate. Uni Wheel è in grado di trasmettere la potenza quasi senza variazioni di efficienza, indipendentemente dal movimento della ruota, garantendo un’elevata affidabilità e un miglior comfort di guida.

Migliori prestazioni In combinazione con sospensioni pneumatiche elettroniche in grado di regolare l’altezza del veicolo in base alla situazione di guida, questa può essere aumentata per stabilizzare il veicolo su strade sconnesse, o diminuita per la guida ad alta velocità, migliorando l’efficienza e la stabilità. Spostando il sistema di trazione sul mozzo della ruota, l’elevato rapporto di riduzione di Uni Wheel offre una notevole coppia in uscita e consente l’utilizzo di un motore elettrico più compatto. Grazie al controllo indipendente di fino a quattro efficienti motori elettrici, uno per ciascuna ruota, Uni Wheel consente anche livelli torque vectoring senza precedenti per aumentare le capacità dinamiche e fornire elevate qualità di trazione e stabilità di guida.

Auto elettriche, maggiore spazio a bordo

La tecnologia sviluppata da Hyundai e Kia permette di liberare spazio all’interno del veicolo, trasferendo molti componenti del sistema di trazione nel mozzo della ruota e ridimensionando il motore elettrico senza alcun impatto sulle prestazioni. Lo spazio extra reso disponibile può essere utilizzato ad esempio come spazio di carico aggiuntivo (bagagliaio e “frunk”). Questo sistema permette anche di abbandonare la tradizionale disposizione dei sedili intorno al conducente, creando nuovi layout per l’era della guida completamente autonoma. Inoltre, l’utilizzo di questo spazio per ulteriori celle delle batterie può anche migliorare l’autonomia di guida, senza aumentare le dimensioni dei veicoli.