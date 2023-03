Hyundai gioca la carta dell’originalità per sfidare Tesla con la berlina Ioniq 6

Ascolta la versione audio dell'articolo

La seconda Ioniq spinge Hyundai, ormai terzo gruppo automobilistico mondiale, nei territori delle berline elettriche. Così, la Ioniq 6 assale il settore dove sinora è Tesla, con Model 3 a farla da padrona, sebbene sempre più insidiata da altri brand. Fra questi quelli che propongono modelli direttamente concorrenti alla Ioniq 6 ci sono la Bmw con la gamma i4 e i “cugini” di Kia con quella della Ev6.

Lunga 4,85 metri, larga 1,88 metri, alta 1,49 metri e con un passo di 2,95 metri, la Ioniq 6 si inserisce in questo panorama con una linea molto aerodinamica e originale con le versioni monomotore a trazione posteriore 53,3 kWh Rwd con 151 cavalli e 77,4 kWh Rwd con 229 cavalli, oltre che con quella bimotore 77,4 kWh Awd a trazione integrale con 325 cavalli. Le Ioniq 6 è in vendita negli allestimenti Progess, Innovation ed Evolution a prezzi che vanno da 48.000 a 62.000 euro. Tutte le Ioniq 6 si basano sulla piattaforma modulare E-Gmp sviluppata dal gruppo Hyundai-Kia per i modelli elettrici, utilizza una rete elettrica a 800V che consente di ricaricare la batteria da colonnine da 350 e offrono anche le modalità Plug & Charge, che consente di collegare e ricaricare la vettura senza ricorrere a una app o a una scheda utilizzando l’account Charge myHyundai, e Vehicle to Load con cui si può erogare corrente a device esterni. Le autonomie nel ciclo misto spaziano dai 429 chilometri della versione meno potente sino ai 614 chilometri promessi da quella al centro dell’offerta, mentre la variante più potente promette una percorrenza di 519 chilometri.

La Ioniq 6 a trazione integrale tocca i 185 all’ora, a fronte di un consumo medio di 16,9 kWh/100km. Alla fine del nostro test di 130 chilometri su un percorso molto vario abbiamo registrato 18,7 kWh/100 km sfruttando tutte le configurazioni della vettura, i tre livelli di recupero di energia nei rallentamenti con cui si raggiunge anche la modalità one-pedal e sfruttando le tre impostazioni del sistema di trazione. Si può scegliere tra l’integrale permanente, l’integrale automatica o escludere quella anteriore, assieme al motore che l’attiva. Il powertrain con 325 cavalli e 605 Nm di coppia contrasta bene la massa superiore ai 2.100 kg e imprime alla vettura un temperamento piuttosto spigliato, ma senza suscitare forti emozioni. In ogni caso, questa Ioniq 6 offre sempre una guidabilità istintiva, un dinamismo affidabile anche tra le curve pur non essendo agilissima, un confort molto buono che risente solo sulle asperità affrontate a bassa velocità dei cerchi da 20”.

L’abitacolo offre spazio in quantità a cinque persone, mentre lo stile moderno dell’arredamento è esaltato dalla digitalizzazione che piazza dalle estremità della plancia i display delle telecamere opzionali che sostituiscono i retrovisori esterni (ma bisogna farci l’abitudine perché istintivamente si tende a cercare gli specchietti fuori dai finestrini) e dai display da 12,3” della strumentazione configurabile e dell’infotainment. L’ergonomia non è al top perché molti interruttori sono sparpagliati sulla plancia e sulla consolle centrale, mentre la presentazione dell’ambiente è basata su componenti realizzate con materiali green poco gradevoli al tatto e alla vista che impattano sulla cura degli assemblaggi.