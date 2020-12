Hyundai i10 gpl

La city-car compatta i10, il più recente modello della famiglia “i” di Hyundai, progettata, sviluppata e costruita in Europa, si caratterizza per la ricca dotazione in termini di sistemi di sicurezza attiva di serie. Gli interni, disponibili in tre diverse colorazioni a seconda della versione, sono caratterizzati da una maggiore ampiezza grazie al disegno delle bocchette dell'aria che si estende alle portiere. Grazie al passo di proporzioni superiori i passeggeri della nuova Hyundai i10 godono di una maggiore abitabilità e il bagagliaio presenta un volume di 252 litri, tra i migliori del segmento. In termini di connettività la nuova i10 offre un pacchetto di sistemi con funzioni integrate nello schermo touchscreen da 8”, il più grande della categoria, e adotta la piattaforma Connected Car: il sistema Bluelink offre comfort, sicurezza e praticità di guida controllando tutto tramite un'app. I Live Services di Hyundai offrono informazioni su meteo, traffico e autovelox sempre aggiornate e sono integrati nel sistema di navigazione. Nel dettaglio la Hyundai i10 Gpl Econext Tech è una compatta 5 porte 4 posti della Hyundai lunga 367 cm, larga 168 cm, alta 148 cm con un bagagliaio da 252 a 1.050 litri. Nella versione 1.0 Gpl Econext Tech costa 16.350 euro con motore a Gpl di 998 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 48 kW/65 cv ed una coppia massima di 94 Nm a 3.500 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 36 litri. Le emissioni di CO2 sono di 99 g/km. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 15,0 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 155 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme Ue) è di 996 kg.

