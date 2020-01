Hyundai i10: più stile e tecnologia per la citycar che sfida la Panda La nuova serie della piccola coreana originata dalla matita di un giovane designer italiano. Offre abitabilità da categoria superiore con una ricca dotazione per la guida assistita e la connettività di Giulia Paganoni

3' di lettura

Piccola e con tanto carattere. La i10 citycar targata Hyundai si rinnova con la nuova generazione che è stata concepita, sviluppata e costruita in Europa. Per dotazioni tecnologiche di sicurezza e per l’intrattenimento, la i10 è al top del segmento A, dove in Italia continua a farla da padrona la Fiat Panda. Sarà un bel match infatti con la piccola della casa torinese dato il livello di equipaggiamento e il prezzo a cui viene lanciata. Le prime consegne sono previste per il mese di febbraio.

Esteticamente esibisce carattere, con dimensioni che restano molto compatte, lunga 3.670 mm e larga 1.680 mm con un interasse di 40 mm in più per migliorare il comfort dei passeggeri posteriori. L’omologazione è per quatto o cinque persone, anche se in quest’ultima stanno un pochino stretti gli occupanti posteriori. Il bagagliaio ha una capacità tra le migliori del segmento, con 252 litri che diventano 1.050 litri abbassando i sedili posteriori. Il look è molto italiano; infatti, il designer è Davide Varenna, milanese classe 1989. Nell’anteriore spicca la calandra nella quale sono collocate le luci diurne a Led tonde, che oltre a una funzione pratica, rendono anche sportiva l’auto. Il livello di personalizzazione è davvero alto, con tre equipaggiamenti di serie (Advanced, Tech e Prime) e la possibilità di scegliere tra dieci tinte della carrozzeria oltre che al tetto a contrasto disponibile sia in colore rosso che in nero. I cerchi sono disponibili fino a 16 pollici.

Se esteticamente mostra un aspetto molto giovane, anche negli interni si respira la stessa freschezza. Grazie alla ricca dotazione tecnologica, i10 si posiziona come punto di riferimento nell’ambito delle citycar. A livello di sistemi di sicurezza attiva, spiccano la frenata d’emergenza con riconoscimento di pedoni e veicoli, il sistema per il mantenimento della corsia, il cruise control. Ma sono presenti anche la retrocamera e i sensori di parcheggio, per rendere più semplice la vita quotidiana in città.

Negli interni, poi, è davvero elevato il tasso di personalizzazione con tre colorazioni a seconda della versione. Entrati nell’abitacolo, si nota il livello tecnologico presente: parliamo dell’equipaggiamento Connect Pack che dispone dello schermo touch da 8 pollici posizionato al centro della plancia e nella consolle centrale è presente uno spazio per la ricarica wireless dello smartphone.

A questo si aggiunge la piattaforma Connected Car che garantisce la presenza dei protocolli Android Auto , Apple Carplay e il riconoscimento vocale.