Hyundai i20 è il primo modello in Europa ad interpretare il linguaggio stilistico Hyundai Sensuous Sportiness, enfatizzato dai dinamici paraurti anteriore e posteriore, così come dalla griglia frontale. Lo spazio interno è arioso ed ampio, risultando allo stesso tempo di carattere. Un tratto saliente del design è il pattern a linee orizzontali che caratterizza il cruscotto rialzato e sporgente. Il volume del bagagliaio è stato aumentato di 25 litri, arrivando così a 351 litri complessivi. Nuova i20 è equipaggiata con uno dei più completi pacchetti di connettività e di sicurezza della categoria ed è disponibile per la prima volta con un propulsore mild-hybrid a 48 volt per un'efficienza ottimizzata. Per migliorare ulteriormente l'eleganza, l'estetica e il comfort visivo degli interni, il nuovo cluster digitale da 10.25'' e il touchscreen centrale, anch'esso da 10.25',' sono stati combinati. Nuova Hyundai i20 è dotata dei più recenti sistemi di sicurezza Hyundai SmartSense, tra cui il Navigation-based Smart Cruise Control e l'Intelligent Speed Limit Assist.

