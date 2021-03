Hyundai i20 Bose, con l'acquisto online due anni di manutenzione gratuita

1' di lettura

Hyundai Italia lancia l'iniziativa “Cl!ck to Buy i20 Bose” che offre ai clienti che finalizzano l'acquisto attraverso la piattaforma digitale online un pacchetto di manutenzione ordinaria in omaggio per due anni o 30.000 km. L'offerta disponibile fino al 31 marzo è valida su tutte le configurazioni della i20 nell'allestimento top di gamma Bose, tra cui le versioni equipaggiate con il nuovo propulsore 1.0 T-Gdi mild-hybrid 48V da 100 CV abbinato al cambio manuale intelligente a sei rapporti iMt che riducono consumi ed emissioni fino al 15%. L'iniziativa Cl!ck to Buy i20 Bose si aggiunge alle campagne già in vigore che prevedono un vantaggio cliente sulla terza generazione della citycar Hyundai di 3.950 euro in caso di rottamazione di un veicolo usato immatricolato da almeno 10 anni e di adesione al finanziamento i-Plus. Quest'ultimo prevede anticipo, rata e durata modulabili a seconda delle esigenze del cliente e che possono essere richiesti in totale autonomia sulla piattaforma Click to Buy, con la libertà di scegliere a fine finanziamento se tenere l'auto, sostituirla con un nuovo modello o restituirla.

Loading...