Hyundai i20 N: ecco com'è la nuova piccola nata per le gare

Potente motore turbo da 204 cv



La i20 N è spinta da un motore turbocompresso da 1.6 litri, abbinato a una trasmissione manuale a sei rapporti. Il propulsore è il primo di una nuova generazione a fare il debutto su un modello Hyundai in Europa e produce una potenza massima di 204 cv e una coppia massima di 275 Nm. Con un peso di 1.190 kg (come la i20 Coupé Wrc), il rapporto peso/potenza è uno dei migliori della categoria. La i20 N è capace di una velocità massima di 230 km/h e può scattare da 0 a 100 km/h in soli 6,7 secondi. Il massimo valore di coppia viene erogato dai 1.750 ai 4.500 giri al minuto e raggiunge la potenza massima dai 5.500 ai 6.000 giri al minuto, migliorando così l'accelerazione a velocità medio-alte e offrendo costantemente elevate prestazioni in svariate condizioni di guida.Il motore di Nuova i20 N è dotato di un esclusivo sistema turbo raffreddato da un intercooler e dalla circolazione dell'acqua del motore. Gli iniettori ad alta pressione da 350 bar garantiscono l'atomizzazione del carburante, una risposta più pronta del motore e una miscelazione più efficiente.



Cambio manuale e differenziale meccanico



Allo stesso tempo, il cambio manuale a sei rapporti è stato rifinito e rinforzato appositamente per la i20 N per far fronte ai valori più alti di giri al minuto e coppia, e alla funzione Launch Control. Il modello può inoltre essere equipaggiato con l'N Corner Carving Differential, un differenziale meccanico a slittamento limitato (m-Lsd) che utilizza un tipo di meccanismo di torsione controllato meccanicamente per gestire il trasferimento di coppia tra le ruote anteriori. Questo permette di avere una trazione ottimale e migliora l'aderenza a ogni curva, per una guida ancora più sportiva e agile.



Un pacchetto di sicurezza completo



Dal punto di vista sicurezza, la i20 N è conforme ai più elevati standard di sicurezza ed è dotata delle avanzate funzionalità di sicurezza attiva e di guida assistita Hyundai SmartSense, fra cui la Frenata Automatica di Emergenza con Riconoscimento Veicoli, Pedoni e Cicli, l'Intelligent Speed Limit Assist, il Lane Following Assist e il Bling-Spot Collision Warning.



Tecnologia e connettività



Nuova i20 N è dotata di un Performance Driving Data System per monitorare e migliorare le abilità del guidatore in pista: la funzione salva e mostra i dati relativi alla guida, tra cui informazioni su potenza, coppia e sulla compressione del turbo, e include un timer per cronometrare i giri e le accelerazioni.Inoltre, la i20 N può essere equipaggiata con un sistema di navigazione touchscreen da 10,25 pollici dotato di contenuti N dedicati, connettività Apple CarPlay e Android Auto, e la più recente versione di Bluelink, il sistema telematico di Hyundai che rende disponibili i servizi di auto connessa e funzionalità da remoto tramite l'app Bluelink per smartphone. Il servizio è offerto con un abbonamento gratuito di cinque anni.La i20 N sarà disponibile in tutta Europa dalla primavera 2021 e i prezzi non sono stati ancora resi noti.