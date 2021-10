Hyundai i30 Wagon ibrida

Il design di i30 è energico e allo stesso tempo elegante e dona al modello un fascino emotivo. La vista frontale in cui si inserisce la griglia con motivo grafico 3D mette in risalto un look a sviluppo orizzontale che sottolinea l'aspetto dinamico della vettura e ne rafforza la presenza su strada. Prendendo ispirazione dal design dei jet, la griglia centrale inferiore è stata aumentata nelle dimensioni così da dominare la zona del paraurti, sottolineando ulteriormente il carattere sportivo della versione, che strizza l'occhio alle performance. Nuovi contenuti per l'allestimento N Line, per la prima volta disponibile anche sulla variante Wagon oltre che sulle versioni 5 porte e Fastback, che presenta numerosi elementi di design ispirati al motorsport, per un carattere ancora più deciso e sportivo. Tra questi paraurti anteriore e posteriore, specchietti retrovisori neri, sedile passeggero regolabile in altezza, volante sportivo a tre razze e pomello del cambio con design N. Nel dettaglio la Hyundai i30 Wagon 1.0 T-GDI Imt 48V N Line è lunga 459 cm, larga 180 cm, alta 147 cm con un bagagliaio da 395 a 1.301 litri. Nella versione 1.0 T-GDI Imt 48V N Line costa 28.450 euro con motore a ibrida benzina di 998 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 88 kW/120 cavalli ed una coppia massima di 172 Nm a 1.500 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 50 litri. Le emissioni di CO2 sono di 137 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 11,4 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 196 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.409 kg.

