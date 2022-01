Hyundai inventa la metamobilità al Ces 2022 di Las Vegas

Ascolta la versione audio dell'articolo

Al Ces 2022 di Las Vegas, in programma dal 5 al 7 gennaio, Hyundai ha voluto focalizzarsi sul concetto di Expanding Human Reach, ovvero su come il business della robotica dell’azienda guiderà il cambiamento di paradigma verso la mobilità del futuro, andando oltre i mezzi di trasporto tradizionali per soddisfare il desiderio di libertà di movimento illimitata per l'umanità. Punto cruciale è la robotica, una parte essenziale della trasformazione della casa automobilistica Hyundai in fornitore di soluzioni di mobilità smart. Infatti, con l'acquisizione di Boston Dynamics, un innovatore nel settore, Hyundai ha perfezionato la sua attenzione sul progresso della robotica per migliorare la vita delle persone attraverso una serie di soluzioni di mobilità.

Robotica e mobilità: due concetti complementari

L’azienda vede la robotica e la mobilità come complementari, in quanto una accelera lo sviluppo dell’altra e viceversa. Insieme formano una combinazione sinergica che aggiungerà valore al business e guiderà il progresso per l’umanità, a partire dall’ecosistema Mobility of Things (MoT) basato appunto sulla robotica.

A sostegno della sua visione futura sulla robotica e sulla mobilità, l’azienda ha rivelato il suo nuovo concetto di Metamobility, che va oltre le possibilità umane, con l’obiettivo di sperimentare una connessione fra smart device e metaverso che espanderà il ruolo della mobilità alla realtà virtuale (Vr), permettendo infine alle persone di superare i limiti fisici del movimento nel tempo e nello spazio.

Hyundai ha anche illustrato la sua visione di come i robot agiranno da collegamento tra il mondo reale e gli spazi virtuali, consentendo agli utenti di apportare modifiche nel metaverso in grado di avere un riflesso nella realtà.

L’azienda prevede che le distinzioni tra le mobilità del futuro saranno sfumate, grazie all’ulteriore sviluppo della tecnologia robotica, come l’AI e la guida autonoma. Diversi mezzi di mobilità, tra cui automobili e Urban Air Moblity (Uam), verranno utilizzati anche come dispositivi intelligenti per l’accesso alla piattaforma metaverso, ovvero gli spazi virtuali. Mentre la robotica agirà come mezzo collegare il mondo virtuale e quello reale.