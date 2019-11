Hyundai inventa una tecnologia per cancellazione del rumore della strada Arriva Ranc, Road Noise Active Control, il nuovo sistema che riduce il rumore della strada nell'abitacolo di Danilo Loda

2' di lettura

Si chiama Hyundai Ranc, sigla di Road Noise Active Control, ed è il primo sistema che riduce in maniera drastica i rumori della strada percettibili all'interno dell'abitacolo. RANC è l'evoluzione di ANC (Active Noise Control) la tecnologia che già è prevista su alcuni modelli del gruppo. Tale tecnologia, però ha dei limiti: tra isolamenti acustici che gravano sul peso del veicolo, e possibilità di intervenire solo quando la presenza di onde sonore è prevedibile (come quelle in arrivo dal motore) l'Active Noise Control si è trovato ad essere un palliativo per questo problema e non la soluzione. Hyundai, partendo da questa esperienza ha quindi sviluppato RANC, creato con la partecipazione di Korea Advanced Institute of Science and Technology, WeAcom, ARE, BurnYoung e altri. Il fulcro del nuovo sistema è la possibilità di analizzare in tempo reale qualsiasi tipo di rumore che proviene dalla strada quando l'auto è in movimento, come, ad esempio, quello creato dal rotolamento delle gomme sull'asfalto.



RANC si basa su un sensore di accelerazione che in batter d'occhio calcola le vibrazioni dalla strada al veicolo. Il computer ne analizza il suono ed emette un'onda sonora invertita che grazie al DSP (Digital Signal Processor) integrato impiega solo 0.002 secondi per arrivare all'interno dell'abitacolo. RANC inoltre consente di analisi più accurate del rumore ed è anche in grado di ridurlo in tempi a dir poco brevi, anche a seconda dei sedili (guidatore, passeggero anteriore e passeggeri posteriori).

Secondo i test effettuati da Hyundai, la riduzione del rumore con il RANC è pari in media a 3dB, la metà del rumore che normalmente si percepisce in auto sprovvista di tale sistema. Grazie a RANC l'azienda coreana è ora in grado di ridurre la massa non sospesa delle proprie auto, a beneficio di un impiego minore di materiali fonoassorbenti e ammortizzatori.



Le domande di brevetto sono state depositate in Corea e in America e riguardano la posizione dei sensori e il metodo impiegato per la selezione del segnale, in pratica i capisaldi della tecnologia RANC. La prima auto che potrà godere del RANC sarà a marchio Genesis. In futuro, questa tecnologia potrà aspirare ad offrire ambienti silenziosi nei veicoli elettrici e fuel cell che devono confrontarsi solo con il rumore del rotolamento dei pneumatici e dei fruscii aerodinamici, visto il motore già di per sé molto silenzioso.