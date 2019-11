Hyundai investe nello sviluppo dell'idrogeno

1' di lettura

Hyundai Motor Company ha annunciato importanti investimenti in tre società operanti nel settore dell'idrogeno per rafforzare la sua posizione nell'ecosistema globale di veicoli a celle a combustibile di idrogeno. Gli investimenti strategici nella società svedese Impact Coatings, in quella israeliana H2Pro e nella svizzera GRZ Technologies arrivano in un momento di forte crescita per le tecnologie delle celle a combustibile. La collaborazione con i tre player del settore consentirà a Hyundai di espandere la propria infrastruttura e migliorare l'efficienza nella produzione di veicoli elettrici a celle a combustibile (FCEV). «Il nostro investimento in queste società ridurrà i costi di produzione degli FCEV e migliorerà la sicurezza e l'accessibilità economica delle infrastrutture a idrogeno. Speriamo di accelerare l'adozione diffusa della tecnologia dell'idrogeno rendendo i FCEV più accessibili ai nostri clienti» ha affermato Youngcho Chi, presidente e Chief Innovation Officer di Hyundai Motor Group.