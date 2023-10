Hyundai investirà in Georgia (USA) oltre 12 miliardi di dollari per la produzione di EV e batterie

Ascolta la versione audio dell'articolo

Hyundai Motor Group e Georgia Tech - una delle maggiori Università pubbliche di ricerca negli Stati Uniti - hanno sottoscritto un memorandum d’intesa per collaborare nella ricerca e nell’implementazione di iniziative a supporto del futuro della mobilità sostenibile. Questa collaborazione comprenderà lo sviluppo dell’economia dell’idrogeno, della forza lavoro nell’attuazione di soluzioni per la creazione di città più intelligenti e sostenibili, oltre a diverse altre aree di cooperazione. Il Gruppo sta investendo un totale di 12,6 miliardi di dollari nella costruzione di nuovi impianti dedicati alla produzione di veicoli elettrici e batterie in Georgia.

Questi investimenti includono il progetto Hyundai Motor Group Metaplanet America (HMGMA) da 7,59 miliardi nella contea di Bryan, in Georgia, che darà vita a oltre 8.500 nuovi posti di lavoro diretti, e l’impianto di produzione di batterie da 5 miliardi in jv con SK On nella contea di Bartow, che impiegherà circa 3.500 persone. La scelta di posizionare questi impianti in prossimità dell’Università è stata un elemento chiave nella loro localizzazione. La collaborazione con Georgia Tech trova fondamento nella presenza consolidata del Gruppo Hyundai in Georgia. Il complesso di assemblaggio Kia a West Point, che è stato fondato sotto la guida del presidente onorario Mong-Koo Chung e dell’Executive President Euisun Chung, ha iniziato la produzione di veicoli nel 2009.