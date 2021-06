Hyundai Ioniq da 41.200 euro, incentici esclusi

La Ioniq è un'originale vettura media a cinque porte dall’ottima aerodinamica, il Cx è pari a 0,24 e dalle forme gradevoli: il tetto è ad arco e la coda alta, con lunotto in due parti. Auto ecologica è disponibile nelle versioni ibrida, ibrida plug-in e totalmente elettrica. Quest’ultima ha un motore da 136 cv con le batterie del tipo litio-polimero che sono garantite fino ad 8 anni o ad un massimo di 200 mila km. L’abitacolo è elegante con montaggi accurati ma anche con alcuni elementi realizzati con materiali ecologici. La posizione di guida è molto comoda, anche se il freno di stazionamento è a pedale. Per accedere al divano dietro, invece, è necessari abbassare la testa, ma lo spazio è buono anche per due adulti. Al bagagliaio che ha una capienza buona, si accede tramite un ampio un portellone. Due, infine,gli allestimenti per una dotazione di serie molto completa.

