Il nuovo crossover 100% elettrico di medie dimensioni rappresenta il primo modello a nascere sulla piattaforma Hyundai E-Gmp fissando un nuovo standard per ridefinire la mobilità a zero emissioni attraverso caratteristiche sostenibili e innovative. Tra queste: l'architettura a 800V che consente la ricarica ultrarapida con colonnine fino a 350 kW di potenza, la funzione Vehicle-to-Load (V2L), interni con materiali eco-friendly, lo spazio di un'auto di segmento superiore con il passo più ampio della categoria, ed infine i più avanzati sistemi di connettività e guida assistita per la miglior esperienza di bordo all'insegna della massima sicurezza. Ioniq 5 è disponibile in due opzioni per il pacco batteria, da 58 o 72,6 kWh, e due tipologie di trazione, posteriore o integrale; quest'ultima possibile grazie alla presenza di un motore elettrico per asse. La vettura presenta un'autonomia massima con una singola carica di 481 km nel ciclo misto e di 686 km in quello urbano con un'efficienza di 16,8 kWh/100 km nel caso di configurazione a trazione posteriore e batteria da 72,6 kWh. Nel dettaglio la Hyundai Ioniq 5 58 kWh Rwd Innovation è lunga 464 cm, larga 189 cm, alta 161 cm con un bagagliaio da 527 a 1.587 litri. Nella versione 58 kWh Rwd Innovation costa 48.450 euro con motore elettrico (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 125 kW/170 cavalli ed una coppia massima di 350 Nm. La trazione è posteriore. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 8,5 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 185 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.905 kg.

