Hyundai Ioniq 5, un'autonomia di 480 km

Sin dal lancio ha stupito per la velocità di ricarica di cui è accreditata. Grazie infatti ad una batteria da 800 Volt la Ioniq 5 è compatibile con le colonnine fast da 350 kW. Senza contare le dimensioni interne che la rendono adatta ad una utenza familiare. E' per questi motivi che il costruttore coreano prima del lancio della piattaforma elettrica, è entrato a far parte del circuito Ionity. La Ioniq 5 ha una versione dotata di una batteria da 73 kWh che è in grado di garantire un’importante autonomia calcolata su una base media e che è pari a 480 km.

