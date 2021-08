Hyundai Ioniq 5, mai vista una coreana più chic

La Hyundai Ioniq 5 è una crossover elettrica medio-grande dallo stile innovativo, caratterizzato da tagli decisi, dalle maniglie a scomparsa e dai fari protetti da una fascia lucida che si estende per tutto il frontale; originali anche le luci posteriori, a piccoli riquadri. L’abitacolo è un vero salotto, con spazio in abbondanza e morbidi sedili: quelli anteriori, dotati di supporto estensibile per le gambe, si possono reclinare come una chaise longue mentre il divano è scorrevole.

La plancia è minimalista, con due display di 12,3 pollici affiancati all’interno di un unico supporto; quello della strumentazione offre, però, limitate possibilità di configurazione. I comandi del clima, separati nella consolle, sono rapidi e comodi da usare. Più che buona la capienza del baule, cui si aggiunge un ulteriore piccolo vano sotto il cofano anteriore. Su strada, il confort è la dote che spicca: la Hyundai Ioniq 5 è silenziosa e Lo sterzo è leggero e preciso, e la tenuta di strada rassicurante. Ok anche lo scatto, rapido già nella versione da 170 cv e fulmineo in quella da 305, a trazione integrale.