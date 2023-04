Hyundai, la Ioniq 6 è la World Car of the Year 2023

Come sempre il Salone di New York si apre con le vincitrici dei World Car Awards. Quest'anno il brand che fà il pieno di riconoscimenti è Hyundai con la berlina elettrica Ioniq 6 che ne prende tre, per il migliore design, per la migliore elettrica e per la migliore vettura in assoluto. E' così che quello che è da considerarsi i secondo modello della famiglia Ioniq tutte vetture in modalità elettrica va a confermare il successo già attribuito al versione crossover, la Ioniq 5 che l'anno scorso è risultata il modello più gettonato dalla giuria del premio

