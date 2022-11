Hyundai Ioniq 6 pronta a competere con la Model 3

Hyundai con la berlina Ioniq 6 a batteria punta a competere con la Tesla Model 3. Per farlo non poteva che debuttare negli Usa dopo il modello del brand guidato da Elon Musk è di casa. La quattro porte che è il seconda auto della famiglia Ioniq elettrica dopo la 5 con la quale condivide componenti e le configurazioni a motore singolo e doppio oltre che con due opzioni di pacco batteria ha tutte le carte in regola per competere con la berlina Testa. La produzione della Ioniq 6 è stata avviata da poco, mentre la commercializzazione negli Usa è prevista per il 2024.

