Hyundai Ioniq, berlina economica e ricaricabile

Si tratta di una berlina dall'ottima aerodinamica, il Cx è pari a 0,24 dalle forme gradevoli: il tetto è ad arco e la coda alta, il lunotto in due parti. La Ioniq è anche un'auto ecologica: è infatti disponibile nelle versioni ibrida, ibrida plug-in e EV. La Ibrida ricaricabile abbina un 1.600 cc a benzina da 105 cv al motore elettrico da 61 cv. La batteria ha una capacità di 8,9 kWh per una potenza totale di 141 cv. Notevole il risparmio di carburante: si possono fare 25 km con un litro e 60 km in modalità soltanto elettrica. Prezzi a partire da 37 mila euro.