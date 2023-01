Hyundai Ioniq EV incentivi auto 2023

Incentivi auto 2023 anche per la Hyundai Ioniq Ev proposta con motorizzazione elettrica. Prima auto al mondo sviluppata per offrire la scelta fra tre differenti motorizzazioni "green" su un’unica carrozzeria (Hybrid, Plug-in Hybrid ed Electric), nuova Ioniq aggiorna profondamente il modello lanciato nel 2016 in termini di design e tecnologie. Il nuovo design interno ed esterno rende il modello più accattivante, mentre la più capiente batteria di Ioniq Electric da 38,3 kWh offre una capacità energetica superiore del 36% rispetto alla versione precedente per una maggiore autonomia di guida, che arriva a 311 km (Wltp) con una singola carica. Il modello è equipaggiato con un caricatore da 7,2 kW per l'utilizzo a corrente alternata, mentre attraverso la ricarica rapida a 100 kW è possibile caricare l’80% della batteria in 54 minuti. Nuova Ioniq presenta inediti servizi di infotainment e connettività Blue Link, avanzati sistemi di sicurezza attiva e di guida assistita Hyundai SmartSense. Nel dettaglio la versione selezionata è la Hyundai Ioniq EV 38,3 kWh Tech, lunga 447 cm, larga 182 cm, alta 148 cm con un bagagliaio da 357 a 1.417 litri. Nella versione EV 38,3 kWh Tech costa 41.200 euro con motorizzazione elettrica (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 100 kW/136 cavalli ed una coppia massima di 295 Nm. La trazione è anteriore. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 9,9 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 165 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.602 kg.

Per saperne di più clicca sul listino